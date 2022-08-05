СБУ проводить обшуки у президента Федерації баскетболу Михайла Бродського

Працівники Служби безпеки України проводять обшуки в Києві в місцях які пов'язані з президентом Федерації баскетболу України бізнесменом Михайлом Бродським.

Обшуки проводяться у Києві в ресторані "Калина", а також будівлі Річпорту та у комерційного директора Бродського.

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За даними журналістів, справа стосується незаконного видобутку піску та несплати податків протягом 2017 – 2019 років. Окрім Михайла Бродського, у цій справі фігурує і його син.

Сам бізнесмен вважає ці обшуки "замовними".

"Моя позиція, що це замовлення. Чекаємо розвитку. У СБУ немає іншої роботи?", – прокоментував ці обшуки Михайло Бродський.

Сайт 24 каналу очікує коментарі в СБУ щодо цих обшуків.