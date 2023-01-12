МанСіті ганебно вилетів від аутсайдера із Кубка англійської ліги: відеоогляд

Манчестер Сіті 11 січня зіграв на виїзді проти Саутгемптона у чвертьфіналі Кубка англійської ліги. "Містяни" сенсаційно поступились та вилетіли з турніру.

Саутгемптон – Манчестер Сіті 2:0

Голи: Мара, 23, Дженело, 28

Манчестер Сіті приїхав у гості до Саутгемптона у статусі фаворита протистояння. Але матч склався не так, як хотіли цього "містяни", пише 24 канал.

Дивіться також Реал обіграв Валенсію у новому місті Роналду та став фіналістом Суперкубка Іспанії: відеоогляд

Гюндоган кволо пробив після передачі Палмера, який перехопив м'яч на фланзі.

Кутовий від Саутгемптона ледь не закінчився голом. Господарі не стали одразу робити подачу у штрафний. Футболісти МанСіті теж не стали далі вибивати м'яч від власних володінь, але це мало не закінчилось провалом. М'яч відлетів під удар захиснику Саутгемптона Чалету-Цар, який пробив у лічених сантиметрах поруч зі стійкою.

Мара пробивав із розвороту – вище воріт.

Саутгемптон та МанСіті не реалізували свої швидкі контратаки. Господарі вдруге перехопили м'яч на фланзі. Мара відгукнувся на передачу з флангу та в один дотик пробив повз Ортегу. Саутгемптон несподівано повів у рахунку 1:0.

Вже через 5 хвилин господарі подвоїли свою перевагу. Дженело наважився на постріл із дальньої відстані. М'яч за неймовірною траєкторією залетів у дев'ятку воріт "містян" – 2:0.

На початку другого тайму команди обмінялись моментами. "Пожежа" у штрафному Сіті ледь не закінчилась взяття воріт. Захисники не змогли ліквідувати загрозу, м'яч вдруге за декілька секунд опинився у ногах Вокера-Пітерса. Оборонець Саутгемптона небезпечно прострілив на дальню стійку, але до м'яча не дотягнувся Адамс.

Схожа атака була у виконанні МанСіті. Цього разу Де Брюйне прострілював на Голанда. Першим на м'ячі був голкіпер Базуну.

М'яч ще раз побував у воротах гостей. Але Адамс забив із офсайда, тому взяття воріт будо скасоване.

Альваресу не вдалось якісно дотягнутись до м'яча після прострілу Гюндогана.

Як не старались підопічні Пепа Гвардіоли, але МанСіті навіть не спромігся на гол престижу. "Містяни" несподівано вилетіли із Кубка англійської ліги.

Саутгемптон, який посідає останнє місце в АПЛ, проходить у півфінал кубкового турніру.

Саутгемптон – Манчестер Сіті: відеоогляд матчу

У півфіналі кривдник синього Манчестера зіграє проти Ньюкасла. Перший матч між цими клубами відбудеться 24 січня.