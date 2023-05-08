Колишній клуб провального динамівця достроково вилетів із Серії А: попереду можливе банкрутство

Визначилась перша команда-невдаха, яка у сезоні-2023/2024 розпочне свої виступи у Серії В. Нею стала Сампдорія.

8 травня "сампа" зазнала виїзної поразки від Удінезе 2:0. Голи Роберто Перейри та Адама Мазіна відправили Сампдорію у Серію В, повідомляє 24 Канал.

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Не найгірший вирок для команди

Українському уболівальнику Сампдорія не є чужим клубом, який торік орендував провального нападника Динамо Владислава Супрягу. Однак український форвард за шість місяців в італійському клубі провів на полі лише 24 хвилини.

Сампдорія вилетіла з Серії А ще за 4 матчі до кінця сезону-2022/2023. Попереду у клубу ще ігри проти Емполі, Мілана, Сассуоло та Наполі. Складний календар, який вже не матиме жодного турнірного значення для "сампи".

Відзначим, що виліт у Серію В, можливо, ще не найгірше, що може статись із командою. У гіршому випадку клуб може збанкрутувати. Його президент Массімо Феррероне хоче продавати команду, хоча є кому, та впевнено веде до зникнення команди з італійської футбольної карти.

Найближчий поєдинок проти Емполі, яке ще бореться за виживання в італійській першості, відбудеться 15 травня.

За чотири тури до закінчення сезону-2022/2023 Серії А на пониження у класі претендують Кремонезе та Спеція, які йдуть у зоні вильоту, маючи у своєму активі 24 та 27 балів відповідно.

Також свою прописку в еліті ще не гарантували Верона, Лечче, Салернітана та Емполі. Майже немає сумнівів, що Сассуоло, яке з 44 очками йде 13-м, продовжить свої виступи у Серії А.