Фанатка Лукашенка у всій красі: Сабалєнко послала суддю н***й під час матчу з Калініною – відео

Українська тенісистка Ангеліна Калініна сенсаційно обіграла фаворитку турніру в Маямі Аріну Сабалєнко. "Нейтральна" друга ракетка світу закатила істерику під час зустрічі.

У ніч на 24 березня українка Ангеліна Калініна за підсумком трьох сетів обіграла Аріну Сабалєнко з Білорусі. Тенісистки зустрічалися в рамках 1/16 фіналу хардового турніру WTA 1000 у Маямі (США).

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Сабалєнко знову потрапила в скандал

Після поразки Сабалєнко не стримала емоцій та розтрощила свою ракетку, помстившись їй за негативний результат. Однак приступи істерики у фанатки Лукашенка були і під час матчу.

У 4-му геймі третього сету білоруска з відчаю вибила м'яч за межі корту, за що отримала справедливе зауваження від судді. У відповідь Сабалєнко продемонструвала усю "красу та велич" російської мови.

"В п***у бл**ь це все", – вигукнула Сабалєнко.

"Попередження міс Соболенко за вибитий м'яч із корту", – зауважила суддя.

"Та йди ти н***й, бл**ь", – завершила спіч білоруска.

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Нагадаємо, що раніше російський тенісист Андрєй Рубльов вилаяв суддю, назвавши його "дебілом". Тоді "нейтральному" спортсмену одразу присудили поразку та оштрафували на кругленьку суму.

Ангеліна Калініна у 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Маямі зустрінеться з представницею Казахстану Юлією Путівцевою.