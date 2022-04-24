"Русскій мір" убив їхнє щастя, – Білодід про загибель немовля після звірського обстрілу Одеси

Дарія Білодід вдалось виїхати за кордон, щоб приносити перемоги Україні на спортивному фронті. Але дзюдоїстка продовжує вести боротьбу в інформаційному просторі.

Білодід: Ми ніколи не пробачимо цього

Бронзова призерка Олімпіади-2020 прокоментувала обстріл Одеси напередодні Великодня. Дарія Білодід розповіла, що чекає окупантів після нападу на Україну.

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Дзюдоїстка розлючена на росіян, які продовжують убивати мирне населення. Такі звірства українці ніколи не пробачать.

Зауважимо, що по Одесі випустили 7 ракет, з них дві вдалось збити.

На жаль, внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Одесі загинуло 8 людей, серед них 3-місячне немовля разом із мамою та бабусею. Білодід зауважила, що "русскій мір" убив щастя родини.

Монстри та дияволи ті, хто вбиває наших людей. Ви горітимете в пеклі! Ми ніколи не пробачимо цього. Кожну смерть українця, кожну сльозинку та зруйнований будинок. Ми ніколи не пробачимо! Вони були сім'єю… але "русскій мір" убив їхнє щастя,

– написала Білодід.

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