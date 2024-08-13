Ротань припинив співпрацю з УАФ після історичної Олімпіади-2024 в Парижі

На літніх Олімпійських іграх-2024 вперше за час незалежності Україна була представлена на футбольному турнірі. На жаль, національна команда припинила участь у змаганнях на груповому етапі.

Руслан Ротань розпочав працювати з молодіжною збірною України 28 грудня 2018 року. За його каденції національна команда змогла вийти у півфінал Євро-2023 та виборола путівку на історичні Олімпійські ігри-2024 в Парижі.

Читайте також На фронті загинув легендарний фанат Чорноморця Володимир Крупський

Робота Руслана Ротаня

Повідомляють про те, що у Руслана Ротаня та його тренерського штабу закінчився контракт з УАФ.

Під час роботи Руслана Ротаня молодіжна збірна України зіграла 47 матчів у всіх турнірах. Олімпійська національна команда під керівництвом Руслана Петровича провела 11 матчів.

Також на один матч фахівець був виконуючим обов'язки головного тренера збірної України. Після чого в УАФ оголосили про підписання угоди з Сергієм Ребровим на пост наставника національної команди.

У головній збірній України вже дебютувало 15 футболістів, які працювали у молодіжці з Ротанем. Дев'ять з яких вирушили з національною командою на Євро-2024 у Німеччину.

До тренерського штабу Руслана Петровича входили: Сергій Кравченко, Василь Кардаш, Олександр Мелащенко, Олексій Чистяков, Віталій Рева, Євген Баришніков та Євген Гресь.