"На 99% виведе збірну на Англію": відомий найбільш вірогідний варіант тренера головної команди

Збірна України таки отримає свого коуча на поєдинки кваліфікації до Євро-2024. Проте, тренер буде очолювати команду тільки дуже короткий термін.

Руслан Ротань тимчасово очолить збірну України, а конкретно на матч проти збірної Англії. Кандидатуру тренера Олександрії затвердив майбутній наставник "синьо-жовтих", пише 24 канал.

Варте уваги

Можна тимчасово розслабитись

Декілька український інсайдерів запевняють у правдивості цієї інформації. Журналісти ввжажають, що Ротань стане виконуючим обов'язків головного тренера збірної України з побажань Сергія Реброва, якого сам Павелко назвав наступним очільником "синьо-жовтих". Руслан Ротань має певні переваги, які допоможуть йому вправно керувати головною командою країни.

Я так розумію, що на 99% на Англію збірну України поведе Руслан Ротань у статусі виконувача обов’язків головного тренера національної збірної України Це рішення, яке на даному етапі дуже жваво обговорюється. І всю підготовчу роботу буде допомагати Ротаню проводити якраз тренерський штаб, який далі працюватиме із Сергієм Ребровим. Чому Ротань? Бо багатьох футболістів він знає ще з ігрової кар'єри і їхні якості. Плюс до того, він із декількома футболістами виходив на футбольне поле. Ось це рішення зараз є,

– розповів Ігор Циганик у програмі "Циганик Live".

Також журналісти запевняють, що Ротань стане виконуючим обов'язків ще до кінця лютого. Тому збірна України може з облегшенням видихнути хоча би на на перший відбірковий поєдинок до Євро-2024.

Я так розумію, що у національної збірної України вже є тренер на березневі матчі. Точніше, виконувач обов’язків головного тренера. Мене дві інформації зацікавили у цьому аспекті. Перша – телефонна розмова з поінформованою людиною та фраза, яка була кинута: "Чого ти паришся? До кінця лютого буде тренер". І друга – та, яка вийшла у публічній площині від українського Фабріціо Романо, Ігоря Бурбаса. Він написав, що в.о. головного тренера з подачі Сергія Реброва буде Руслан Ротань,

– розповів Віктор Вацко у програмі "Вацко on air".

що Павелко контактував з наставником полтавською Ворскли Віттором Скрипником щодо його можливого призначення на пост головного тренера збірної України.

Нагадаємо, що збірна України потрапила у відбіркову групу до Євро-2024 разом зі збірними Англії, Італії, Північної Македонії та Мальти. Свій перший поєдинок "синьо-жовті" проведуть проти "трьох левів" уже 26 березня на переповненому Уемблі.