"Розплющте очі": Маліновський звернувся до італійців після чергового теракту Росії

Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський звернувся до світової спільноти італійською мовою. Приводом послужив масовий ракетний обстріл українських міст Росією.

Сьогодні, 29 грудня, Росія здійснила масований ракетний удар по українським містам. Через застосування понад сотні балістичних ракет, десятки людей загинули, сотні отримали поранення.

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Руслан Маліновський закликав світ відреагувати на вбивство Росією цивільних

Півзахисник італійського Дженоа та національної збірної України з футболу Руслан Маліновський прокоментував черговий теракт росіян. 30-річний спортсмен звернувся до світу італійською мовою.

Розплющте свої очі,

– написав Руслан Маліновський у твіттері, коментуючи події.

Що відомо про ракетну атаку 29 грудня

Російські окупанти 29 грудня скоїли наймасованішу атаку. Ворог вкотре атакував цивільних. Станом на вечір відомо про щонайменше 26 загиблих. Окрім того, постраждали понад 100 людей. Серед них є діти.

У Києві та Запоріжжі під завалами ще можуть перебувати люди. Пошкоджені десятки житлових будинків, рятувальні роботи досі тривають.