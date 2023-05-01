Тренер Марселя розкрив термін повернення на поле травмованого Маліновського

Руслан Маліновський пропустив останній матч Марселя проти Осера. Українець постерігав за грою із трибун "Велодром".

"Провансальці" були близькі до втрати очок перед рідними уболівальниками. Осер зберігав переможний рахунок 0:1 до 75-ї хвилини. Після чого Марсель двічі забив за дві хвилини та вперше у зустрічі повів у рахунку 2:1.

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На щастя, все не так серйозно

Після поєдинку стала відома причина відсутності Руслана Маліновського. Виявилось, що українець отримав травму, тому спостерігав за домашньою грою своєї команди із трибун.

Головний тренер Марселя Ігор Тудор прокоментував пошкодження українського півзахисника. Наставник назвав термін відновлення Маліновського.

За його словами, у Руслана несерйозна травма. Очікується, що через 2 – 3 дні українець знову буде в строю.

Наступний матч Марсель проведе 6 травня на виїзді проти Ланса. Наразі "провансальцям" вдалось скоротити своє відставання від лідера Ліги 1 ПСЖ до 5 балів. До кінця поточного сезону лише 5 зустрічей.