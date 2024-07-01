Цікаве протистояння за чвертьфінал: де дивитися матч Румунія – Нідерланди

У вівторок, 2 липня, відбудеться останній день матчів 1/8 фіналу на Євро-2024. В одному з поєдинків збірна Румунії протистоятиме Нідерландам.

Гра відбудеться у столиці Німеччини на "Альянц Арені". У боротьбі за путівку в чвертьфінал Євро-2024 зустрінуться Румунія та Нідерланди, пише 24 канал.

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Хто транслюватиме матч Румунія – Нідерланди

Збірна Нідерландів є фаворитом цього протистояння. У груповому етапі команда перемогла Польщу (1:2), зіграла в нічию з Францією (0:0) та програла Австрії (2:3). У плейоф Євро-2024 "помаранчеві" вийшли з третього місця Групи "D".

Румуни стали однією з головних несподіванок групової стадії. Підопічні Йорданеску змогли виграти групу "Е", сенсаційно перемігши збірну Україну з рахунком 3:0, що і стало вирішальним фактором.

Румунія та Нідерланди зустрінуться на футбольному полі не вперше. Команди протистояли один одному вже 9 разів.

Матч Румунія – Нідерланди можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Також офіційним транслятором Євро-2024 є Суспільне. Однак матч Румунія – Нідерланди не транслюватимуть на місцевих каналах.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Також буде опублікований результат матчу із найнебезпечнішими моментами та голами зустрічі.

Стартовий свисток у матчі пролунає о 19:00 за київським часом.

Відзначимо, що 2 липня відбудеться також матч Португалія – Словенія о 22:00 за київським часом.