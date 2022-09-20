Рука з українським браслетом з масових поховань з Ізюма належить чемпіону України з боксу

Кадри з ексгумації тіл з масових поховань поблизу Ізюма облетіли весь світ. На одній з фотографії була рука з браслетом в кольорах українського прапора. Вона належить українському боксеру.

Загиблим, чиє тіло виявили серед сотні інших жертв російських окупантів в Ізюмі, виявився Сергій Сова. Це військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Його тіло опізнала дружина Оксана за татуюванням на цій же руці.

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Також виявилося, що Сергій Сова був кандидатом в майстри спорту України з боксу. Цю інформацію підтвердили у Федерації боксу України.

Окрім того, Сергій Сова був чемпіоном України серед юніорів.

З 2014 року він воював за Україну проти російських загарбників. Саме тоді діти йому і подарували цей браслет. Син тоді пішов у перший клас, а доньці був лише рік.

Востаннє дружина говорила з Сергієм 19 квітня. Він тоді був на Ізюмському напрямку. Після цього зв'язок з ним пропав. Його тіло виявили вже після деокупації Ізюма. У лісосмузі знайшли цвинтар з масовими похованнями українців. Там було близько 450 могил, де поховані близько 500 людей, які загинули від початку воєнного вторгнення росіян.

19 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що поки ексгумовано 146 тіл, переважна більшість з яких – це цивільні особи, в тому числі 2 дітей. У частини загиблих є ознаки насильницької смерті, є тіла зі зв'язаними руками та слідами катувань.

Біля Ізюма знайшли масові поховання та катівні – детальніше дивіться на відео