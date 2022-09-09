Зоря вперше в сезоні програла в УПЛ: луганці поступилися аутсайдеру в матчі з диво-голом – відео

Луганська Зоря після трьох турів УПЛ була лідером, вигравши всі три матчі. Але 9 вересня луганці програли на виїзді львівському Руху, який був аутсайдером чемпіонату.

Рух до цього матчу програв усі три матчі чемпіонату (як і Динамо та Ворскла). І був на останньому місці в турнірній таблиці. Тож у матчі Рух – Зоря зустрічалися остання та перша команду УПЛ цього сезону.

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Рух намагався перервати свою невдалу серію. І команді це вдалося. У першому таймі "жовто-чорні" забили гол зусиллям Таллеса. Сапуга вирішив пробити, опинившись на ударній позиції за межами штрафного майданчика. Мацапура відбив, а не впіймав м'яч, і першим на добиванні опинився саме Таллес.

У другому таймі бразилець заробив пенальті, коли Мацапура не надто вдало зіграв на виході збивши суперника в боротьбі за м'яч. Хоч Климчук і намагався випросити м'яч для удару з позначки, але Таллес одразу дав зрозуміти, що пробивати буде він. І реалізував свою спробу.

Одразу після цього Зоря скоротила відставання, коли Русин вдало зіграв в штрафному майданчику після прострілу Крістіна.

Та за декілька хвилин Таллес знову збільшив перевагу своєї команди. Цього разу після скидки партнера він пробив з лінії штрафного – м'яч від перекладини опустився за лінією воріт.

Рух перемагає та покидає останнє місце в турнірній таблиці. Зоря поки зберігає за собою лідерство. Хоча на вихідних команду з першого місця можуть потіснити Металіст, Колос, Шахтар чи Дніпро-1.

Відеоогляд матчу Рух – Зоря