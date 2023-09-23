"Жовті-чорні" проти лідера УПЛ: онлайн-трансляція матчу Рух – Шахтар

Суботню програму 8-го туру УПЛ-2023/2024 закриває матч львівського Руха та донецького Шахтаря. Онлайн-трансляція цікавого протистояння можна переглянути не виходячи із сайту 24 Каналу.

23 вересня о 19:00 на футбольне поле стадіону "Арена-Львів" вийдуть колективи, які йдуть у першій п'ятірці турнірної таблиці. Шахтар підходить до майбутнього матчу у статусі фаворита зустрічі та лідера сезону-2023/2024, повідомляє 24 Канал.

Цікаво "За ним буде бігати вся Європа": агент назвав гравця Шахтаря, який може переплюнути Мудрика

Зустріч клубів із топ-5 УПЛ

У семи поєдинках "гірники" набрали 17 балів та випереджають найближчого конкурента, яким є одеський Чорноморець, на 2 очки. Щоправда, "моряки" вже провели свій матч 8-го туру, у якому сенсаційно розгромили Олександрію 1:5.

Рух із 11 пунктами йде п'ятим. Львів'яни провели лише 6 ігор у поточному сезоні, адже їх зустріч із Дніпром-1 була перенесена.

Майбутня зустріч буде лише шостою в історії протистояння Рух – Шахтар. У чотирьох із них перемогу святкували футболісти донецького клубу. Ще один поєдинок закінчувався мировою 1:1. Тому львів'яни "голодні" до звитяг над донеччанами.

Вмикайте трансляцію о 18:15, аби послухати думки експертів перед початком матчу Рух – Шахтар. Після гри на вас чекає огляд поєдинку, коментарі футболістів та тренерів.

Рух – Шахтар: онлайн-трансляція