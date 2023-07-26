Історія з телепулом триває: з'явився YouTube-канал УПЛ ТБ, попри контракт 12 клубів із Megogo

Цирк в українському футболі навколо об'єднання всіх клубів задля єдиного телепулу не думає закінчуватися. Попри те, що до старту сезону залишилося 2 дні, львівський Рух запросив клуби приєднатися до УПЛ ТБ.

Напередодні, 24 липня відбулася фінальна зустріч представників 12 клубів УПЛ. Вони погодилися з моделлю Megogo та будуть співпрацювати з провідними OTT-сервісами.

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Рух за 2 дні до старту сезону запропонував своє бачення

До противників телепулу (Динамо, Дніпро-1, Зоря) в останній момент приєднався Рух. Львів'яни не погодилися на запропоновані умови співпраці. Клуб опублікував свою офіційну позицію щодо проєкту УПЛ ТБ.

Львівський клуб заявив, що він послідовно відстоює ідею стоворення УПЛ ТБ та прийняв рішення не фінансувати приватний бізнес Megogo. Рух вважає не доцільним повністю фінансувати виробництво власних матчів й додатково платити за розміщення готового продукту на ОТТ-платформі Megogo.

Ми пропонували і навіть благали клуби створити власну компанію під назвою УПЛ ТБ і самим створювати та розвивати власний продукт. Не віддаючи цю унікальну можливість у треті руки. Заради обʼєднання клубів ми навіть були готові з власних коштів і ресурсів профінансувати продакшн матчів усіх клубів-учасників УПЛ ТБ. Також готові були інвестувати кошти у розвиток виробничих потужностей та засобів дистрибуції продукту,

– йдеться у заяві.

Клуб повідомив, що не має на меті витрачати свій час та зусилля для того, аби переконувати клуби в правильності створення УПЛ ТБ та не збирається робити скандальних виходів з проєкту. Рух вирішив своїми діями та вчинками довести клубам, що вони зробили помилковий вибір, коли погодилися на умови Megogo.

"Ми будемо й далі послідовно йти шляхом, який напрацювала робоча група клубів УПЛ зі створення УПЛ ТБ і слідувати розробленій нею концепції. Щоб не порушувати гармонію та ідилію, яка нині воцарилась між деякими клубами, лігою і "Мегого", ми вирішили відійти убік і почати рухатись паралельним курсом. Ми будемо всіма доступними нам засобами і методами створювати та розвивати продукт під назвою УПЛ ТБ", – повідомила пресслужба Руха.

У клубі повідомили, що готові діяти одні й використовувати непопулярні методи, але вони впевнені, що це правильний шлях. Зазначається, що вже створено YouTube-канал УПЛ ТБ і це тільки початок:

Навіть усвідомлюючи, що на цьому етапі можливо доведеться діяти самим. Вже створено ютуб-канал УПЛ ТБ, на якому будуть транслюватись усі домашні матчі Руха, буде запропоновано глядачам і різноманітний супровідний контент. Будемо старатись підняти на найвищий рівень стандарт зйомки і показу продукту. Також проведемо переговори зі всіма зацікавленими телеканалами і платформами, які мають бажання розмістити у себе даний продукт. Вважаємо, що лише власним прикладом і власним успішним кейсом та шляхом, а не потоком шумних і галасливих фраз, ми зможемо переконати опонентів і тих, хто сумнівається.

Львівський клуб підкреслює, що жодним чином не претендує на особлий статус у цьому проєкті та готовий прийняти усіх на абсолютно паритетних засадах та рівноправних умовах.

"Рух залишається у проєкті УПЛ ТБ, залишається його ідейним прихильником і послідовником. На жаль, змушені констатувати, що з проєкту УПЛ ТБ станом на сьогодні вийшли 12 клубів УПЛ і стали під знамена проєкту "Мегого ТБ". Дуже сподіваємось, що ці клуби найближчим часом усвідомлять той рівень маніпуляцій та обману, за допомогою яких їх втягнули в проєкт імені Мегого. І повернуться лицем до ідеї створення УПЛ ТБ, яка нещодавно вперше в історії УПЛ змогла обʼєднати 13 клубів", – сказано в заяві Руха.