Відклеїлися букви: російський клуб потрапив у курйозну ситуацію в єврокубках – фото

Російський Рубін створив новий мем російського футболу прямо по ходу гри третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій з Ракувом. Команди грали під дощем, і форма казанців не витримала водяного випробування.

Прізвища та номера почали відклеюватися з футболок ще по ходу першого тайму, і на другий багато гравців вийшли з намальованими знаками.

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Ситуацію довелося виправляти, і в хід пішли фломастери. З приводу намальованих номерів в твітері клубу пожартували: "Чекаємо, що щось почне вимальовуватися в атаці!"

Тільки арбітр зустрічі не оцінив ні гумор, ні самодіяльність – змусив вирішувати питання по-дорослому. Тоді в хід пішла ізоляційна стрічка, а для деяких гравців все ж знайшли нові майки.

"Є проблеми з нанесенням на екіпіровці деяких гравців, при цьому у ряду гравців з екіпіровкою все в порядку. Зараз складно сказати, чому це сталося. Можливо, справа в неякісно виконаній роботу тих фахівців, які відповідають за нанесення. Клуб з'ясовує причин", – сказали у клубі.