После товарищеского матча между Францией и Украиной футболисты французской команды отдали должное Андрею Шевченко. Сразу несколько игроков из Франции сделали фотографии с главным тренером сборной Украины, который в прошлом был выдающимся футболистом.

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе опубликовал совместное фото с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. Об этом сообщает 24 канал.

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"Шевченко – великая легенда. Большое уважение", – подписал фото в инстаграме Мбаппе.



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В матче с Украиной на счету французского форварда гол и результативная передача.

Вместе с тем, после матча фотографию с Шевченко сделал Оливье Жиру. Нападающий "Челси", который провел свой сотый матч за Францию, признался, что является фанатом Шевченко.

Также Жиру взял автограф у наставника сборной Украины. В матче против Украины Жиру забил два гола.