Звездный Мбаппе не удержался и сделал фото с Шевченко
После товарищеского матча между Францией и Украиной футболисты французской команды отдали должное Андрею Шевченко. Сразу несколько игроков из Франции сделали фотографии с главным тренером сборной Украины, который в прошлом был выдающимся футболистом.
Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе опубликовал совместное фото с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. Об этом сообщает 24 канал.
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"Шевченко – великая легенда. Большое уважение", – подписал фото в инстаграме Мбаппе.
Скриншот
Вместе с тем, после матча фотографию с Шевченко сделал Оливье Жиру. Нападающий "Челси", который провел свой сотый матч за Францию, признался, что является фанатом Шевченко.
Также Жиру взял автограф у наставника сборной Украины. В матче против Украины Жиру забил два гола.
Украина проиграла Франции: что известно?Сборная Украины 7-го октября в матче с Францией потерпела крупнейшее поражение в своей истории – 7:1. Единственный гол за украинцев провел во втором тайме Виктор Цыганков. Матч против французов пропускали сразу 14 основных футболистов украинской сборной.
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