В Кривом Роге восстановили футбольный клуб "Кривбасс", который в 2013 году прекратил существование. Ранее распоряжение о возрождении команды дал президент Владимир Зеленский, который родом из Кривого Рога.

Бывший полузащитник "Кривбасса" Тарас Стретович сообщил в Facebook об официальном переименовании криворожского "Горняка" в "Кривбасс".

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"Футбольный клуб "Горняк" уже официально переименован в "Кривбасс". Президентом клуба остается Константин Караманиц. Тренером клуба – Геннадий Приходько. Все игроки перезаключают контракты с переименованным клубом. Базой клуба остается СК "Горняк". Домашний стадион "Шахта Октябрьская", – написал Стретович.

Эту же информацию подтверждает и запись в государственном реестре юридических лиц. Вместе с Константином Караманицем совладельцем команды является экс-тренер "Кривбасса" Сергей Мазур.

Зеленский и возрождение "Кривбасса"

"Кривбасс" играл на профессиональном уровне в Украине до 2013 года. В 1999 и 2000 годах команда занимала третье место в чемпионате. В 2000 году команда дошла до финала Кубка Украины.

В 2013 году клуб лишили профессионального статуса из-за долгов. После этого клуб выступал на любительском уровне в Днепропетровской области.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Новую Каховку заявил о возрождении "Кривбасса". Этот вопрос он доверил своему соратнику еще из "95-го квартала" Юрию Корявченкову.