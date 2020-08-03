Знаменитый клуб из Кривого Рога официально вернулся на футбольную карту Украины: фото
В Кривом Роге восстановили футбольный клуб "Кривбасс", который в 2013 году прекратил существование. Ранее распоряжение о возрождении команды дал президент Владимир Зеленский, который родом из Кривого Рога.
Бывший полузащитник "Кривбасса" Тарас Стретович сообщил в Facebook об официальном переименовании криворожского "Горняка" в "Кривбасс".
Несколько ранее: Команду из Кривого Рога переименуют в "Кривбасс" по поручению Зеленского
"Футбольный клуб "Горняк" уже официально переименован в "Кривбасс". Президентом клуба остается Константин Караманиц. Тренером клуба – Геннадий Приходько. Все игроки перезаключают контракты с переименованным клубом. Базой клуба остается СК "Горняк". Домашний стадион "Шахта Октябрьская", – написал Стретович.
Эту же информацию подтверждает и запись в государственном реестре юридических лиц. Вместе с Константином Караманицем совладельцем команды является экс-тренер "Кривбасса" Сергей Мазур.
Зеленский и возрождение "Кривбасса"
"Кривбасс" играл на профессиональном уровне в Украине до 2013 года. В 1999 и 2000 годах команда занимала третье место в чемпионате. В 2000 году команда дошла до финала Кубка Украины.
В 2013 году клуб лишили профессионального статуса из-за долгов. После этого клуб выступал на любительском уровне в Днепропетровской области.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Новую Каховку заявил о возрождении "Кривбасса". Этот вопрос он доверил своему соратнику еще из "95-го квартала" Юрию Корявченкову.