Шевченка не було навіть у заявці на матч проти Миная (1:0). Воротар був відсутній через перелом носа і струс мозку. Інцидент стався на тренуванні.

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"Сподіваємося лише на краще. Струс мозку плюс перелом носа отримав Микита. Таке не за один день проходить, тому думаємо про хороше і сподіваємося на його швидке повернення", – заявив Скрипник.

У матчі з Минаєм на воротах у Зорі грав номінально третій голкіпер Дмитро Мацапура, оскільки Нікола Васіль пропускав гру через дискваліфікацію.

Шевченко страждає від травм