Зінченко посяде традиційне місце лівого захисника у складі Манчестер Сіті у матчі проти Челсі.

Варте уваги FAVBET: Зінченко зіграє у фіналі Ліги чемпіонів та заб'є гол

Зінченко став лише третім українцем, якому вдалося зіграти у фіналі Ліги чемпіонів. До цього таким відзначився Андрій Шевченко, а також Анатолій Тимощук.

Стартові склади команд на матч

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Стоунз, Діаш, Зінченко, Бернарду Сілва, Гюндоган, Стерлінг, Марез, де Брюйне, Фоден

Запасні: Стеффен, Карсон, Аке, Агуеро, Ляпорт, Родрі, Торрес, Менді, Фернандінью, Канселу, Гарсія

Челсі: Менді, Аспілікуета, Сілва, Рюдігер, Джеймс, Жоржінью, Канте, Чілвелл, Хаверц, Маунт, Вернер

Запасні: Кепа, Кабальєро, Алонсо, Крістенсен, Пулішіч, Зума, Ковачіч, Жиру, Хадсон-Одої, Зієш, Гілмор, Емерсон

