Украинский футболист Александр Зинченко любит играть не только в настоящий футбол в составе "Манчестер Юнайтед", но и в виртуальный. Там у него тоже есть значительные успехи.

Александр Зинченко собрал свой состав для режима игры Squad Battle Challenge в FIFA 20, пишет 24 канал.

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В этом составе украинцу отведена роль левого защитника, а его рейтинг составил 99. Столько же имеют еще трое игроков – форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк и полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне. Кроме последнего, "МанСити" в этом составе представляют правый защитник Кайл Уокер и левый атакующий полузащитник Рахим Стерлинг.

Есть в его составе и два легендарных игрока, которые уже закончили карьеру – бразилец Роналдо и голландец Рууд Гуллит.

Другие позиции заняли вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген, защитник "Реала" Серхио Рамос и атакующий полузащитник ПСЖ Неймар.

A monster squad @ManCity's Oleksandr Zinchenko's Featured Squad Battle side is available to challenge in #FUT20, for a limited time. #playtogether pic.twitter.com/9Fs0IAOTFH — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 13, 2020

За этот состав можно сыграть в режиме Squad Battle Challenge до конца недели.