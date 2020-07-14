Зинченко собрал мощный состав в FIFA20 и получил карточку в 99 баллов
Украинский футболист Александр Зинченко любит играть не только в настоящий футбол в составе "Манчестер Юнайтед", но и в виртуальный. Там у него тоже есть значительные успехи.
Александр Зинченко собрал свой состав для режима игры Squad Battle Challenge в FIFA 20, пишет 24 канал.
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В этом составе украинцу отведена роль левого защитника, а его рейтинг составил 99. Столько же имеют еще трое игроков – форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк и полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне. Кроме последнего, "МанСити" в этом составе представляют правый защитник Кайл Уокер и левый атакующий полузащитник Рахим Стерлинг.
Есть в его составе и два легендарных игрока, которые уже закончили карьеру – бразилец Роналдо и голландец Рууд Гуллит.
Другие позиции заняли вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген, защитник "Реала" Серхио Рамос и атакующий полузащитник ПСЖ Неймар.
За этот состав можно сыграть в режиме Squad Battle Challenge до конца недели.