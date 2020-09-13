Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, как его партнеры отреагировали на поражение сборной Украины в матче с Испанией. Украинская команда с Зинченко в составе проиграла в Мадриде со счетом 4:0.

Зинченко рассказал о том, как его встретили испанцы в "Манчестер Сити", в комментарии ютуб-каналу своей супруги Влады Седан.

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23-летний Зинченко рассказал, что приветствует шутки от партнеров. Александр вспомнил, что до сих пор подшучивает над португальцами, которых сборная Украины обыграла в октябре 2019 года.

Я только приветствую такое. Потому что когда мы обыграли Португалию и вышли с первого места – я практически до сих пор их травлю стабильно, что они вторые, а мы первые. Каждый день издеваюсь то над Кансело, то над Бернарду. Все пацаны смеются, потому что это юмор. Как роботы приезжать и молчать?,

– сказал Александр.

"Вы еще в Киев приедете"

В лагере "Сити" выступают испанские футболисты Торрес, Родри и Гарсия, а тренером команды является каталонец Пеп Гвардиола. Но больше всего Зинченко достается от тренера голкиперов.

Как увидел тренера вратарей, он мне вместо "Привет" сразу сказал: "У нас есть мячи. Если хочешь, можешь прикоснуться к ним". С одной стороны смешно, а с другой – у меня зубы сжались. Хотел сказать большую знаменитую фразу: "Вы еще в Киев приедете",

– рассказал Зинченко.

Сборная Украины потерпела поражение от Испании в элитном дивизионе Лиги наций, выступление в котором дебютное для команды Андрея Шевченко.

В первой игре "сине-желтые" победили Швейцарию, поэтому после двух туров набрали 3 очка и занимают вторую строчку. Лидирует испанская сборная.

Уже в октябре сборная Украины попытается взять реванш.

Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций-2020