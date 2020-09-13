Зинченко рассказал об издевательствах в "Манчестер Сити" после поражения Украины от Испании
Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, как его партнеры отреагировали на поражение сборной Украины в матче с Испанией. Украинская команда с Зинченко в составе проиграла в Мадриде со счетом 4:0.
Зинченко рассказал о том, как его встретили испанцы в "Манчестер Сити", в комментарии ютуб-каналу своей супруги Влады Седан.
Кстати Кривцов взял на себя вину за разгромное поражение Украины в матче с Испанией
23-летний Зинченко рассказал, что приветствует шутки от партнеров. Александр вспомнил, что до сих пор подшучивает над португальцами, которых сборная Украины обыграла в октябре 2019 года.
Я только приветствую такое. Потому что когда мы обыграли Португалию и вышли с первого места – я практически до сих пор их травлю стабильно, что они вторые, а мы первые. Каждый день издеваюсь то над Кансело, то над Бернарду. Все пацаны смеются, потому что это юмор. Как роботы приезжать и молчать?,
– сказал Александр.
"Вы еще в Киев приедете"
В лагере "Сити" выступают испанские футболисты Торрес, Родри и Гарсия, а тренером команды является каталонец Пеп Гвардиола. Но больше всего Зинченко достается от тренера голкиперов.
Как увидел тренера вратарей, он мне вместо "Привет" сразу сказал: "У нас есть мячи. Если хочешь, можешь прикоснуться к ним". С одной стороны смешно, а с другой – у меня зубы сжались. Хотел сказать большую знаменитую фразу: "Вы еще в Киев приедете",
– рассказал Зинченко.
Сборная Украины потерпела поражение от Испании в элитном дивизионе Лиги наций, выступление в котором дебютное для команды Андрея Шевченко.
В первой игре "сине-желтые" победили Швейцарию, поэтому после двух туров набрали 3 очка и занимают вторую строчку. Лидирует испанская сборная.
Уже в октябре сборная Украины попытается взять реванш.
Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций-2020
- Украина – Германия. 10 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".
- Украина – Испания. 13 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".
- Германия – Украина. 14 ноября. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцария – Украина. 17 ноября 2020 года. Люцерн, "Свисспорарена".