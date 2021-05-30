Нестримні емоції Зінченка

Гол Гавевца приніс Челсі трофей Ліги чемпіонів. Відразу після фінального свистка емоцій футболістів були кардинально різними. Підопічні Томаса Тухеля були на сьомому небі від щастя. А от "містяни" хотіли якнайшвидше покинути поле та забути цей матч.

До слова Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

Найбільш емоційним був українець Олександр Зінченко. Лівий захисник, який у цьому поєдинку частіше грав у центрі поля, вийшов у стартовому складі команди Пепа Гвардіоли. Однак навіть це не допомогло МанСіті перемогти. Після матчу Олександр впав на газон та розплакався. Його втішали як гравці Челсі, так і партнери по команді.

Зінченко знайшов у собі сили та підійнявся за срібною нагородою. При цьому в українця були мокрі від сліз очі. Олександр ще на подіумі зняв із своєї шиї медаль і пройшов за кілька сантиметрів від трофея Ліги чемпіонів, навіть не глянувши на нього.

В Олександра була чудова можливість втілити у реальність свою футбольну мрію. Однак не цього вечора. Зараз українець з негативними емоціями відлетить у розташування збірної України, де готуватиметься до Євро-2020.



Зінченко після поразки у фіналі Ліги чемпіонів / Скриншот



Гравці Челсі підтримали Зінченка / Скриншот