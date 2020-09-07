Игрок сборной Украины Александр Зинченко поделился впечатлениями от матча 2 тура Лиги Наций с Испанией (0:4).

По его словам, соперник показывает футбол совсем другого уровня. Об этом Зинченко рассказал в комментарии пресс-службе УАФ.

Как это было: Украина потерпела разгромное поражение от Испании в матче Лиги наций – видео

Нам есть куда расти. Надо смотреть на наши ошибки. Так, может сказалось наше физическое состояние. Хочу сказать, что Испания играет совсем на другом уровне, но нам нужно стремиться к этому футболу. Мы тоже хотим доминировать и играть первым номером. Хорошо, что это произошло сейчас, а не на чемпионате Европы. Поэтому будем делать анализ игры и улучшать свои кондиции и свою игру.

"Швейцария играла по другой схеме, у них было три защитника, их крайние защитники играли очень высоко. Здесь все было по-другому, их защитники играли ближе к середине поля и ждали момента, когда нас закрывать или ждали плохого приема. Делали численное преимущество и отбирали мяч. Испанцы перемещали постоянно мяч слева направо и грамотно использовали дыры в свободных зонах", – отметил Зинченко.

Испания – Украина: главное о поражении

За весь матч украинцы нанесли лишь два удара в створ ворот соперников. На 41-й минуте это сделал Михайличенко, а на 90+2 минуте – Яремчук.

Это поражение стало самым крупным для сборной Украины под руководством Шевченко. До этого украинцы проиграли Словакии (4:1) 16 ноября 2018 года в матче Лиги наций, который для команды ничего не решал. После этого команда 12 матчей не проигрывала, из них восемь раз выиграла и четыре раза сыграла вничью.