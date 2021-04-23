У першому раунді змагань Беленюк пройшов шведа Александера Патріка Йоханссона. А у чвертьфіналі йому випало змагатися з представником Сербії Зурабі Датунашвілі.

Нагадаємо Беленюк виявив незвичайну здатність після того, як перехворів на COVID-19

Поєдинок закінчився внічию 1:1. Беленюк виграв у першому раунді, але поступився у другому. І саме через те, що Датунашвілі взяв останній бал, він і пройшов у півфінал.

Однак Беленюк ще може претендувати на бронзові нагороди чемпіонату Європи. Треба, щоб Датунашвілі переміг у півфіналі. Тоді саме українець буде боротися за вихід до "бронзового" фіналу.