Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить Кривой Рог к финалу Кубка Украины по футболу.

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua Глава государства хочет, чтобы город вскоре (в 2022 году) смог принять финал Кубка Украины.

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По информации источника, Зеленский дал указание властям города и руководству возрожденного ФК "Кривбасс" провести реконструкцию стадиона "Металлург", чтобы арена отвечала всем критериям УПЛ и УАФ.

"Кривбасс" и просьба Зеленского

В 1999-м и 2000 годах команда занимала третье место в чемпионате. В 2000 году команда дошла до финала Кубка Украины.

В 2013 году клуб лишили профессионального статуса за долги. После этого клуб выступал на любительском уровне в Днепропетровской области.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Новую Каховку заявил о восстановлении "Кривбасса". Этот вопрос он доверил своему соратнику еще с "95-го квартала" Юрию Корявченкову.