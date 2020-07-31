Президент Владимир Зеленский хочет пригласить в Украину главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Глава государства стремится показать, как Украина готовится к тому, чтобы стать одним из участников конкурса на проведение Олимпийских игр.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о поручении Зеленского рассмотреть вопрос приезда в Украину Томаса Баха. Об этом сообщает сайт ОП.

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Украина готовится стать участником конкурса на проведение Олимпиады

Украина готовится подать заявку на проведение Олимпиады 2028 или 2030 года.

Пока заявку на Летние Олимпийские игры 2028 подали Париж (Франция) и Лос-Анджелес (США). Зато на Зимние Олимпийские игры 2030 кроме Львова, претендуют

Барселона (Испания)

Саппоро (Япония)

Солт-Лейк-Сити (США)

Ванкувер (Канада)

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал, что президент НОК Сергей Бубка работает над вопросом участия Украины в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028 или 2030 года.

Гутцайт считает, что проект даст толчок для развития массового спорта. Он акцентировал внимание на зимних видах спорта.

Проект получил поддержку Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Подача заявок на проведение Олимпийских игр осуществляется за 7 лет до проведения турнира.