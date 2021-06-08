У якій формі гратиме наша збірна у цьому матчі – вирішили остаточно напередодні, і довго не думали. На поле українці вийшли у жовтому комплекті нової форми.

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Перший матч збірної України у новій формі – відбувся

В чому її особливість?

По-перше, вона красива.

По-друге, фартова – свій перший матч у ній українці виграли, причому забили більше, ніж у будь-якій з ігор за попередні 2 роки.

Символічно, що останній настільки гольовий для нас матч також був 7 червня – тільки аж у 2019 (тоді ми виграли у Сербії з рахунком 5:0).

Але є ще й по-третє: річ у тім, що на формі збірної України зображені контури кордонів нашої держави – у її міжнародно визнаних межах.

– у її міжнародно визнаних межах. Присутність на цій мапі контури Криму вкрай обурили Росію, яка окупувала наш півострів. Там навіть вимагали в УЄФА заборонити українську форму, але отримали категоричну відмову.

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Ще раз нагадаємо, що матч закінчився більш ніж успішно для України.

Наші хлопці розгромили кіпріотів з рахунком 4:0.

Голи забивали Андрій Ярмоленко на 37 хвилині (з пенальті після вилучення Панайоту за фол останньої надії), 65, Олександр Зінченко на 45 (також із пенальті), Роман Яремчук на 59, і ще раз Ярмоленко – на 65.

Відтак із натхненням чекаємо на перший матч Євро-2020 для України – 13 червня ми зіграємо з Нідерландами.

І насамкінець – цікаве спостереження від журналіста 24 каналу. Від серця!

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