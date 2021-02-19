Збірна Франції втратила ключового футболіста перед матчем з Україною
Збірна Франції з футболу зазнала серйозних кадрових втрат перед стартом відбору на чемпіонат світу-2022. Поєдинок проти збірної України пропустить Корентен Толіссо.
Источник:lequipe
Толіссо може пропустити Євро-2020
Футболіст мюнхенської Баварії Корентен Толіссо отримав серйозну травму під час тренування в німецькому клубі.
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26-річний півзахисник розірвав м'язове сухожилля. Толіссо отримав травму без будь-якого контакту з іншим гравцем.
Вранці 19 лютого француз переніс операцію у Берліні. Повідомляється, що операція пройшла успішно.
Толіссо зможе відновити тренування приблизно через 3 місяці. Однак медичний відділ Баварії передбачає, що він буде відсутній на термін до 6 місяців.
Відтак, Толіссо ризикує пропустити Євро-2020. На груповому етапі французам протистоятиме Німеччина, Португалія та Угорщина.
За даними Transfermarkt, у сезоні-2020/2021 Толіссо провів за Баварію 22 матчів. У його активі 3 голи. За збірну Франції Корентен відіграв 22 поєдинки, в яких забив 2 голи.
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