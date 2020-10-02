Защитник сборной Испании Карвахаль получил травму и пропустит матчи против Украины и "Шахтера"
Правый защитник "Реала" Даниэль Карвахаль получил травму внутренней боковой связки колена. Игрок точно не сыграет против сборной Украины, и может пропустить игру против "Шахтера" в Лиге чемпионов.
О травме защитника официально подтвердили в "Реале". Защитник травмировался во время утренней тренировки.
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Вместо Карвахаля на товарищескую игру против Португалии и матчи Лиги наций против Швейцарии и Украины вызвали защитника "Барселоны" Серхи Роберто.
Матч Украина – Испания состоится 13 октября в Киеве на НСК "Олимпийский".
По сообщению испанского издания Marca, Карвахаль может пропустить до двух месяцев. Поэтому он не сыграет против сборной Украины. И пропустит как минимум одну игру против донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов (календарь матчей будет известен позже).
Под вопросом будет и его участие в матче против "Барселоны", который запланирован на 25 октября.