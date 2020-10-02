Правый защитник "Реала" Даниэль Карвахаль получил травму внутренней боковой связки колена. Игрок точно не сыграет против сборной Украины, и может пропустить игру против "Шахтера" в Лиге чемпионов.

О травме защитника официально подтвердили в "Реале". Защитник травмировался во время утренней тренировки.

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Muchas gracias por todos los mensajes de ánimo que estoy recibiendo.

No es más que una piedra en el camino.

Deseando estar de vuelta cuanto antes. pic.twitter.com/l40Zol6LLY — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) October 2, 2020

Вместо Карвахаля на товарищескую игру против Португалии и матчи Лиги наций против Швейцарии и Украины вызвали защитника "Барселоны" Серхи Роберто.

Матч Украина – Испания состоится 13 октября в Киеве на НСК "Олимпийский".

По сообщению испанского издания Marca, Карвахаль может пропустить до двух месяцев. Поэтому он не сыграет против сборной Украины. И пропустит как минимум одну игру против донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов (календарь матчей будет известен позже).

Под вопросом будет и его участие в матче против "Барселоны", который запланирован на 25 октября.