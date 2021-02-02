"Забраний" у Білорусі чемпіонат світу з хокею-2021 пройде тільки в Ризі
Міжнародна федерація хокею (IIHF) вирішила, де відбудеться чемпіонат світу з хокею-2021. Світова першість пройде тільки в Ризі (Латвія).
Джерело: IIHF
Чемпіонат світу, окрім Риги, мав прийняти Мінськ (Білорусь). Однак через політичну ситуацію в Білорусі IIHF вирішила не проводити там чемпіонат світу.
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Чемпіонат світу могли прийняти й інші міста, зокрема, Братислава (Словаччина). В IIHF заявили, що вирішили проводити чемпіонат світу тільки в Ризі через "епідеміологічні складнощі".
З огляду на невизначеність щодо обмежень на міжнародні переміщення, рада IIHF вирішила, що організація всього турніру в Ризі дозволить уникнути переїздів між країнами і стане найбільш безпечним і економічним способом проведення заходу,
– мовиться у повідомленні.
Де пройде ЧС-2021 та чи пустять глядачів
- Основним стадіоном світової першості стане "Арена-Рига". Там зіграють команди групи B, а також пройдуть два чвертьфінали, півфінальний і медальний раунди.
- Другим стадіоном стане Олімпійський спортивний центр, який буде переобладнаний в льодову ковзанку з місткістю до 6 тисяч людей. Там відбудуться матчі групи A і два чвертьфінали.
- Якщо ситуація з COVID-19 у Латвії покращиться і вболівальникам буде дозволено повернутися на трибуни, IIHF разом з місцевим організаційним комітетом буде готова почати продаж квитків.
- Чемпіонат світу з хокею у 2021 році має пройти з 21 травня до 6 червня
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