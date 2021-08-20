За Металлист всем сердцем: на матч Первой лиги в Харькове проданы все билеты

Харьковский Металлист сможет рассчитывать на бешеную поддержку фанатов в матче против Оболони. Харьковчане 22 августа устроят аншлаг на ОСК "Металлист".

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Это тот случай, когда матч Первой лиги Украины собирает больше зрителей, чем поединки УПЛ. На матче Металлист – Оболонь ожидается полный стадион.

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Харьковский клуб сообщил, что все билеты на игру 5-го тура проданы. Правда, сколько именно будет фанатов на трибунах не называют. По состоянию на 16 августа было продано 29 650 билетов.

В связи с карантинными ограничениями трибуны стадиона могут быть заполнены на 2/3 от общей вместимости арены. ОСК "Металлист" вмещает 40 тысяч фанатов.

Матч Первой лиги Металлист-Оболонь состоится в воскресенье, 22 августа. Стартовый свисток в Харькове прозвучит в 18: 45.

Интересно, что на поединок Металлист – Ужгород было продано 30 тысяч билетов. Но по протокольным данным игру посетило более 26 668 зрителей. Такое количество является допустимым по протоколам.