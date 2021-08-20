Безумный ажиотаж вокруг матчей возрожденного Металлиста
Это тот случай, когда матч Первой лиги Украины собирает больше зрителей, чем поединки УПЛ. На матче Металлист – Оболонь ожидается полный стадион.
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Харьковский клуб сообщил, что все билеты на игру 5-го тура проданы. Правда, сколько именно будет фанатов на трибунах не называют. По состоянию на 16 августа было продано 29 650 билетов.
В связи с карантинными ограничениями трибуны стадиона могут быть заполнены на 2/3 от общей вместимости арены. ОСК "Металлист" вмещает 40 тысяч фанатов.
Интересно, что на поединок Металлист – Ужгород было продано 30 тысяч билетов. Но по протокольным данным игру посетило более 26 668 зрителей. Такое количество является допустимым по протоколам.
- Харьковчане зашли в Первую лигу как ФК металл, после чего клуб был переименован и возвращена эмблема Металлиста.
- В клуб вернулся олигарх Александр Ярославский. Он стал президентом Металлиста. Состоялось так называемое возрождение легендарного клуба.
- Сезоне-2021/2022 Металлист начал с четырех победу в четырех матчах Первой лиги. Харьковский клуб имеет в своем активе максимум-12 очков и возглавляет таблицу.