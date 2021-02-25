52-річний Юрій Калитвинцев став новим тренером донецького Олімпіка. Фахівець підписав контракт на півтора року.

25 лютого донецький клуб розлучився із Ігорем Климовським. На вже цього ж дня після обіду Олімпік офіційно презентував нового наставника команди. Ним став колишній тренер збірної України декількох вікових категорій Юрій Калитвинцев.

До теми Офіційно: Олімпік звільнив головного тренера Климовського

Новий наставник

Якщо результати будуть задовільняти керівництво клубу, то фахівець затримається у команді на півтора року. Калитвинцев повністю оновив тренерський штаб Олімпіка. Останнім клубом у тренерській діяльності 52-річного наставника було Динамо Москва, яке він очолював у 2016-2017 роках.

Також у його кар'єрі є робота на чолі збірної України різних років, виконував обов'язки головного наставника після відходу з української збірної Мирона Маркевича. Далі поїхав у Росію, де тренував Волгу та відповідно Динамо.

Після 15 турів донецький Олімпік із 17 очками йде 8-м в УПЛ. Донеччани поступаються найближчому конкуренту Колосу 5 пунктами.

Тренерський штаб Юрія Калитвинцева