Юрій Калитвинцев – новий тренер Олімпіка
52-річний Юрій Калитвинцев став новим тренером донецького Олімпіка. Фахівець підписав контракт на півтора року.
Источник:офіційний сайт Олімпіка
25 лютого донецький клуб розлучився із Ігорем Климовським. На вже цього ж дня після обіду Олімпік офіційно презентував нового наставника команди. Ним став колишній тренер збірної України декількох вікових категорій Юрій Калитвинцев.
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Новий наставник
Якщо результати будуть задовільняти керівництво клубу, то фахівець затримається у команді на півтора року. Калитвинцев повністю оновив тренерський штаб Олімпіка. Останнім клубом у тренерській діяльності 52-річного наставника було Динамо Москва, яке він очолював у 2016-2017 роках.
Також у його кар'єрі є робота на чолі збірної України різних років, виконував обов'язки головного наставника після відходу з української збірної Мирона Маркевича. Далі поїхав у Росію, де тренував Волгу та відповідно Динамо.
Після 15 турів донецький Олімпік із 17 очками йде 8-м в УПЛ. Донеччани поступаються найближчому конкуренту Колосу 5 пунктами.
Тренерський штаб Юрія Калитвинцева
- Дмитро Гришко (асистент тренера)
- Яя Туре (асистент наставника)
- Антон Дяченко (тренер з фізпідготовки)
- Володимир Ткаченко (тренер воротарів)
- Кирило Мазур (аналітик-скаут)
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