Гент зумів пройти в чвертьфінал кубка Бельгії, обігравши вдома Шарлеруа. До перемоги Гента доклався українець Роман Яремчук.

Яремчук вийшов у старті Гента на матч проти Шарлеруа. Як і ще один українець Роман безус. натомість Ігор Пластун опинився поза заявкою на цю гру.

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Гра для Гента розпочалася вкрай невдало, адже вже на першій хвилині зустрічі вони пропустили. А за весь перший тайм команда завдала лише одного удару по воротах. Але й він був повз рамку.

Все змінилося у другому таймі. Але забити довго не вдавалося. Тож на 73-й хвилині в Генті відбулася одразу потрійна заміна. У тому числі поле покинув Безус. Натомість вийшов Тіссоудалі.

А вже за хвилину після цього Гент зрівняв рахунок. І зробив це саме Яремчук. перший раз до нього не дійшов простріл від партнера. Але другий раз, коли м'яч опинився поруч, Яремчук неочікувано для всіх завдав удар з розвороту. Удар виявився напрочуд влучним – у кут воріт. Цей гол став 13-м для Яремчука в цьому сезоні.

Вже згодом Гент забив ще двічі – відзначилися Оджіджа-Офое, а Бераіно відправив м'яч у власні ворота.

Відео голу Яремчука