Влітку 2021 року в Японії відбудуться перенесені Олімпійські ігри. Але глядачів на трибунах може і не бути.

Влада Японії розглядає варіант, при якому Олімпійські ігри відбудуться без іноземних вболівальників на трибунах. На такий крок уряд Японії може піти через занепокоєння громадськості через коронавірус. Адже у багатьох країнах виявлені мутації вірусу.

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Відтак в Японії планують:

заборонити в'їзд іноземним вболівальникам на Олімпіаду

провести церемонію відкриття без вболівальників – лише за участі спортсменів та офіційно запрошених гостей.

Все це заради того, щоб уникнути скупчення людей на трибунах.

Також японська влада звернулася до вболівальників в країні не подорожувати за олімпійським вогнем, який почав рух країною. Вже після цього декілька відомих факелоносців відмовилися від участі через побоювання за своє здоров'я.

Однак таке рішення має ще погодити Міжнародний олімпійський комітет. переговори між урядом Японії, міською владою Токіо та МОК має відбутися найближчим часом.

Також відсутність вболівальників на трибунах призведе до того, що за продані квитки доведеться повертати гроші. Перенесення Олімпіади з 2020 на 2021 рік і без того збільшило видатки на турнір до 15 мільярдів євро.