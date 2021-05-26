На 29-й хвилині іспанська команда отримала право на штрафний. Виконувати стандарт відправився Дані Парехо, а його партнери по команді – у штрафний майданчик суперника.

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До воріт було далеко, відтак Парехо вирішив навішувати. Форвард Жерар Морено в цей час звільнився від опіки Люка Шоу та почав вбігати у штрафний майданчик. Його намагався стримати Віктор Ліндельоф. І навіть притримав за футболку. Але втримати не зумів. Морено таки дотягнувся до м'яча та відправив його у ворота Давіда де Хеа.

Відео голу Морено у ворота Манчестер Юнайтед