Я не матюкався, – футболіст Зорі обурений вилучення у матчі з Рухом
Луганська Зоря 3 квітня зіграла виїзний поєдинок у Львові з Рухом. Команда Віктора Скрипника здобула вольову перемогу у меншості.
Источник:Футбол 1/2/3
Вилучення у матчі Рух – Зоря
У матчі 20 туру УПЛ Зоря забила два голи у ворота Руха та здобула впевнену перемогу. Однак матч луганська команда завершувала у меншості.
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На 82-й хвилині за рахунку 0:2 на користь Зорі другу жовту картку від арбітра за розмови отримав Іванісеня та достроково покинув поле. Після зустрічі півзахисник Зорі прокоментував своє вилучення.
За його словами, футболіст Руха падав у штрафному сам, Дмитро не торкався суперника. Тому суддя повинен був показувати жовту картку саме гравцю львів'ян.
Я кажу судді: "Дай жовту йому". Якщо камера знімала, то видно, що я не матюкався. Нема за що мені давати жовту. Жодного матюка з мого боку. Це абсурд – давати таку жовту, яка друга і перетворилася у червону,
– емоційно заявив Іванісеня.
Після поєдинку головний тренер Зорі Віктор Скрипник несподівано підтримав рішення арбітра. Наставник зазначив, що вилучення його футболіста було логічним. На його думку, не можна розмовляти з рефері, а тим паче використовувати образливі слова. Скрипник пообіцяв розібратись та провести розмову з Дмитром.
- Для Іванісені це вилучення стало першим у цьому сезоні за 24 матчі. Загалом у його пасиві 5 попереджень.
- Перемогу луганському клубу приніс дубль Артема Громова. Тепер у його гольовому доробку 7 результативних пострілів у 19 поєдинках.
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