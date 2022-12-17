У чвертьфіналі чемпіонату світу 2022 жереб звів Францію та Англію. Обидві команди ще до старту турніру були серед фаворитів змагання, але пройти далі могла лише одна команда.

Французи першими відкрили рахунок у матчі. Але капітан збірної Англії Гаррі Кейн зрівняв рахунок, забивши з пенальті. Окрім того, для Кейна це був 53-й гол за збірну Англії. І за цим показником він зрівнявся з Вейном Руні, який до цього був лідером за кількістю голів за збірну Англії.

Детальніше: Як Кейн забив пенальті у ворота Франції у чвертьфіналі ЧС-2022

В тому ж матчі Кейн міг вийти й на чисте перше місце в списку бомбардирів "трьох левів". Адже наприкінці другого тайму, коли англійці знову поступалися в рахунку, вони знову отримали право на пробиття пенальті. І знову бити пішов Кейн. Та цього разу він пробив вище воріт. А Англія у підсумку поступилася Франції та вилетіла з турніру.

Андрій Шевченко висловив слова підтримки Кейну.

"Це велика відповідальність. Думаю, перш за все, він чудово провів чемпіонат світу. Він вийшов як лідер, забив перший пенальті, взяв на себе цю відповідальність. Він не забив друге пенальті, але це частина гри. Він багато чого взяв на себе", – розповів Шевченко.

Шевченко впевнений, що Кейн оговтається від свого розчарування у матчі проти Франції, оскільки він має сильну психологічну рішучість.

"Я збираюся надати йому всю свою підтримку, тому що я був у такій ситуації, і я знаю, що це означає", – розповів Шевченко.

Шевченко та незабиті пенальті

Шевченко і справді має у своїй кар'єрі чимало невдалих ударів з 11-метової позначки. Для прикладу, він не забив у ворота збірної Англії у матчі відбору на ЧС-2010 – влучив у штангу. Ця гра відбулася в Дніпрі. Але українці таки перемогли завдяки голу Назаренка.

Не забив Шевченко і в матчі 1/8 фіналу ЧС-2006. Тоді українці в серії післяматчевих пенальті зі Швейцарією визначали переможця пари. Шевченко бив першим серед українців, але воротар з його ударом впорався. Правді і тоді українці перемогли – Шовковський не пропустив жодного пенальті.

Та найбільш знакове незабите пенальті у виконанні Шевченка відбулося не за збірну, а на клубному рівні. І сталося це у фіналі Ліги чемпіонів у 2005 році, відоме як "чудо в Стамбулі". Тоді Мілан, за який виступав українець, вигравав 3:0 після першого тайму. Але в другому таймі тричі пропустив. У підсумку все дійшло до серії пенальті. І Шевченко бив останнім серед гравців Мілану. Йому треба було обов'язково забивати. Але Єжи Дудек з його ударом впорався. І Мілан програв.

Варто відзначити, що в коментарі англійській пресі Шевченко заявив, що збірна Англії невдовзі знову може виграти великий турнір. Правда єдиний раз в історії збірна Англії щось виграла ще в 1966 році – якраз чемпіонат світу. А наступний великий турнір, який може виграти команди – це Євро-2024. Але є одне але. Збірна Англії – суперник збірної України у відборі на чемпіонат Європи. Ше один суперник у групі відбору – збірна Італії, яка є чинним чемпіоном Європи. Ще два суперники – це Мальта та Північна Македонія. А з групи напряму виходять дві найкращі команди з кожної групи.