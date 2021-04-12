Это произошло во втором тайме на 60-й минуте. В борьбе за мяч форвард днепрян Артем Довбик отмахнулся от Ильи Забарного, нанеся ему удар в лицо. Он попал ему в нос.

Напомним Динамо в большинстве одолело Днепр-1 и сохранило отрыв перед игрой с Шахтером: видео

После этого удара Забарный остался лежать на газоне, держась за лицо. У него из носа капала кровь. Довбик же за это получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

Видео удаления Довбика и травмы Забарного

Однако Забарный несмотря на травму, доиграл матч до конца. И только по возвращении в Киев прошел контрольную томографию, которая показала смещение костей носа.

В итоге футболисту была сделана под местным наркозом репозиция носа и наложена фиксирующая повязка. С игроком все в порядке, и он уже фотографируется со своей девушкой.

Сыграет ли он в матче против Шахтера в субботу, 17 апреля – пока неизвестно.