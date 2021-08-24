Лучано Лучи был доставлен в больницу, прооперирован и его здоровью уже ничего не угрожает.
К слову Лучано Лучи прооперировали после ДТП в Киеве: видео с места аварии
Предположительно, Лучано Лучи находился в одном автомобиле с народным депутатом Александром Трухиным. Однако источник отмечает, что больше всего пострадал водитель автомобиля, в котором был депутат и Лучано Лучи. На фоне произошедшей аварии у водителя возникло предынфарктное состояние, поэтому сейчас врачи борются за его жизнь.
Что касается Лучано Лучи, то он находится в удовлетворительном состоянии и после операции его уже посетили президент УАФ Андрей Павелко и первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.
Кто такой Лучано Лучи
- С 2010 года лучи был назначен ассистентом Пьерлуиджи Коллина, который стал куратором судейского корпуса ФФУ.
- 18 июня 2015 года 72-летний Лучи был назначен председателем Комитета арбитров УАФ. В конце мая этого года в украинской прессе сообщили, что УАФ продлила контракт с Лучи до мая 2022 года, что идет вразрез с уставом организации.