Лучано Лучи был доставлен в больницу, прооперирован и его здоровью уже ничего не угрожает.

К слову Лучано Лучи прооперировали после ДТП в Киеве: видео с места аварии

Предположительно, Лучано Лучи находился в одном автомобиле с народным депутатом Александром Трухиным. Однако источник отмечает, что больше всего пострадал водитель автомобиля, в котором был депутат и Лучано Лучи. На фоне произошедшей аварии у водителя возникло предынфарктное состояние, поэтому сейчас врачи борются за его жизнь.

Что касается Лучано Лучи, то он находится в удовлетворительном состоянии и после операции его уже посетили президент УАФ Андрей Павелко и первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Кто такой Лучано Лучи