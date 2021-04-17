У середині першого тайму гравці Сабаїлу організували швидку атаку. Після навісу зі своєї половини поля форвард господарів Аміль Юнанов намагався дістатися до м'яча. Йому на перехоплення вийшов Шахрудін Махаммадалієв.

Водночас Як воротар Олександрії пропустив курйозний гол, закинувши м'яч у власні ворота: відео

Однак арбітр розумів, що він перебуває за межами штрафного майданчика, тому вирішив вибити м'яч головою у стрибку. Саме в цей час Юнанов вирішив перекинути м'яч повз. Але ногою влучив в голову супернику.

Після удару Махаммадалієв впав на газон без свідомості.

Відео удару в голову голкіперу

Голкіпера одразу госпіталізували. В клубі повідомили, що в цьому епізоді він отримав травму носа, обличчя та черепа, і йому було накладено 25 швів.

Також воротар пропустить як мінімум 2-3 тижні через травму.

За цей фол Юнанов отримав жовту картку.