Луческу звинуватив організаторів Суперліги в тому, що вони перетворюють футбол просто в бізнес.

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"Неприпустимо, щоб сталося щось подібне. В основі цих обговорень стоять американці, які хочуть робити те, що вони робили в Сполучених Штатах. Вони вважають, що це бізнес, а не спорт. Гроші будуть ділитися між акціонерами. Я не думаю, що великі клуби мають достатню структуру для підготовки команд, для академії, для всіх гравців. Я не думаю, що гроші будуть використані на поліпшення структури", – заявив Мірча Луческу.

За його словами, найбільше від створення Суперліги постраждають маленькі клуби.

"Соромно, адже футбол починався як спорт мас, а не бізнесу. Це був спорт робітників в Англії. Ось так він рос. А зараз все стискається в бульбашку. Найголовніше, що зникає дух конкуренції", – заявив Луческу.

Що відомо про футбольну Суперлігу

Ввечері 18 квітня 12 футбольних клубів оголосили про створення Суперліги. Це англійські Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Тоттенхем, Арсенал та Челсі, іспанські Реал, Барселона та Атлетіко, а також італійські Ювентус, Мілан та Інтер.

Загалом засновників має бути 15. А в новому турнірі будуть виступати 20 клубів. 5 команди будуть отримувати запрошення окремо на кожен сезон.

УЄФА пригрозила дискваліфікацією клубам за участь в Суперлізі. Проти створення такого турніру виступили і національні федерації, хоча ці команди планували і далі виступати у своїх чемпіонатах. Але не в Лізі чемпіонів. Адже матчі мають проводитися в ті дні, які відведені для ігор Ліги чемпіонів.

Дискваліфікувати можуть і футболістів, які виступають в Суперлізі. Їм можуть заборонити виступати за свої національні збірні.

Коли саме має стартувати створена Суперліга – поки невідомо. Організатори заявили, що початок турніру запланований на серпень. Але не вказали, чи встигнуть вони це зробити у 2021 році.