Черговий виклик від Бріггса
49-річний Шеннон Бріггс знову виклав у соцмережі зухвале фото, яке адресоване у сторону Володимира Кличка. На світлині зображений американець в одязі офіціанта, який несе на тарілці голову Кличка-молодшого.
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Володимир ніяк не зреагує на такі заяви боксера з США. Колишній чемпіон світу у важкій ваговій категорії за версією WBO ще з 2014 року кидає такі заклики у сторону українця.
Ви телефонували? Володимир Кличко, де ти? Я чув, що ти тренувався з Евандером Холіфілдом. Там тебе помилували та тримали у безпеці. Майк Тайсон не хоче битися, так що дай їм спокій, крім мене, яловичина, мені це подобається,
– підписав пост Бріггс.
Цікаво, що боксери ніколи не перетиналися на рингу. У 2010 році американець одноголосним рішенням суддів програв Віталію Кличку в бою за пояс WBC.
- Кличко-молодший завершив кар'єру у 2017 році, коли поступився британцю Ентоні Джошуа.
- Промоутер Олександр Красюк розкрив дві умови, які можуть повернути 44-річного українського бійця на ринг. Володимир хоче взяти реванш у Тайсона Ф'юрі та стати найстарішим чемпіоном світу.
- Нещодавно легендарний Евандер Холіфілд викликав українського боксера для спільних тренувань. Влітку 2020 року Володимир вже допомагав Евандеру у підготовці до виставкових боїв.