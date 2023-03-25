Владимиру Кличко – 47: "Месть за брата" и другие выдающиеся победы легендарного украинца

Один из лучших супертяжеловесов в истории бокса Владимир Кличко 25 марта отмечает свой день рождения. "Доктору Стальной Молот" исполнилось 47 лет.

Владимир Кличко даже по завершении профессиональной карьеры не выпал из информационного поля. Легенда мирового бокса в самые тяжелые дни полномасштабного вторжения России остался в Киеве и помогал Украине на гуманитарном фронте. К мнению выдающегося боксера прислушиваются во всем мире, ведь он имеет возможность достучаться до самых влиятельных мировых лидеров. 24 Канал вспомнил величайшие победы Кличко-младшего на боксерском ринге.

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На пути к "золоту" Атланты-1996

Владимир Кличко начал заниматься боксом в 14-летнем возрасте. Пример старшего брата вдохновлял к свершениям юного спортсмена. Невероятные физические данные позволили ему быстро подняться на боксерский Олимп. В 1993 году Владимир завоевал 1-е место на первенстве Европы по боксу среди юниоров, а в следующем занял вторую строчку пьедестала на чемпионате мира.

На взрослом чемпионате Европы-1995 Кличко-младший стал обладателем серебряной медали, уступив в финале россиянину Алексею Лезину. Впрочем, в следующем году Владимир взял реванш у представителя болот.

По пути к золотой медали Олимпиады-1996 Кличко отомстил в полуфинале россиянину Лезину, а в финале победил боксера из Тонга Паэа Вольфграмма. Таким образом, украинский боксер стал первым европейцем, сумевшим завладеть этим титулом в супертяжелом весе. Успешная любительская карьера открыла Владимиру путь в профессиональный бокс.

Золотая медаль Олимпиады-1996 / klitschko-brothers.com

"Месть за брата" и первый титул

Свой первый титульный бой Владимир провел в 1998 году. В третьем раунде поединка Кличко-младший нокаутировал Маркуса Макинтайра и завладел вакантным поясом чемпиона WBC.

В сентябре 1999 года Кличко вышел на ринг против сильнейшего немецкого супертяжа Акселя Шульца. Это был первый серьезный оппонент Кличко. В 8-м раунде "Доктор Стальной Молот" победил техническим нокаутом. После этого боя Шульц не выходил на ринг 7 лет.

В апреле 2000 года американский боксер Крис Берд нанес поражение Кличко-старшему и забрал титул WBO. Отомстить за брата должен был младший Кличко. Владимир дважды отправлял Криса в нокдаун в 9-м и 11-м раундах и победил единогласным решением судей. Пояс WBO вернулся к братьям Кличко.

Видео боя Кличко – Берд

Бой двух нокаутеров

В сентябре 2005 года состоялось сражение между Сэмюэлом Питером и Владимиром Кличко. Конкретно этот поединок можно именовать переломным моментом в карьере Владимира. После поражений Корри Сандерсу и Лаймону Брюстеру украинца уже не считали столь грозным боксером. Доказать обратное Владимир должен был в битве с Питером. Нигериец дважды отправил Кличко в нокдаун в 5 раунде и однажды в 10 трехминутке. Однако Владимир проявил чемпионский характер и выиграл бой решением судей.

Видео боя Кличко – Питер

Две победы над россиянами

После победы над Питером Кличко сложно было найти достойного соперника. Бросить вызов Владимиру в 2008 году решил чемпион WBO Султан Ибрагимов из России.

Принципиальность поединка сильно перевесила его сущность. Боксеры провели первый с 1999 года объединительный бой в супертяжелом весе. Кличко прогнозированно выиграл по очкам и завладел титулами IBF, IBO, WBO.

Поединка Кличко – Поветкин ждали долго, ведь это была встреча двух олимпийских чемпионов. На тот момент Поветкин не знал вкуса поражений, поэтому никто не мог предсказать итог поединка. Бой в Москве проходил при полном доминировании Кличко. Украинский боксер деклассировал "Русского Витязя", нанеся ему первое поражение.

Видео моментов боя Кличко – Поветкин

Завершение карьеры

Однако даже самому выдающемуся боксеру приходится покидать ринг. Два подряд поражения от Тайсона Фьюри в 2015 году и Энтони Джошуа в 2017 году стали последними поединками Кличко-младшего.

Владимир Кличко достаточно долго интриговал своих поклонников возможным возвращением на ринг. Украинец надеялся побить рекорд Джорджа Формана, который в 45 лет и 9 месяцев стал старейшим чемпионом мира. Однако полномасштабная агрессия России против Украины разрушила все планы легендарного боксера.

Эпоха Владимира Кличко завершилась, но яркие поединки легенды до сих пор возвращают болельщиков в приятные воспоминания.

Владимир Кличко / instagram.com/klitschko

Достижения Кличко