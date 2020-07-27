Президент донецкого "Олимпика" и в дальнейшем думает над тем, чтобы перевести команду в Одессу. Сам клуб сменит название на "Черноморец".

Кроме того, Владислав Гельзин намерен выкупить стадион "Черноморец" в Одессе. Об этом он заявил в комментарии каналу "Футбол".

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"Мы ждем, но не все зависит от нас. Желание у нас не пропало. Возможности у нас есть, желание огромное. Хотим переехать в Одессу, играть там и быть командой, которую заслуживает такого города и области. Название клуба будет "Черноморец", бороться хотим за призовые медали", – рассказал Владислав Гельзин.

Проблема со стадионом в Одессе

Одной из проблем, с которой столкнулся Гельзин, стал стадион "Черноморец" в Одессе. Арену несколько раз выставляли на аукцион, однако никто ее так и не купил. Пока с 21 попытки ее не купила американская компания Allrise Capital Inc, заплатив 193,8 миллиона гривен.

Представитель американской компании в Украине заявил, что владельцы не против купить и сам клуб "Черноморец" в Одессе. Однако после этих слов, никаких больше движений относительно этого осуществлено не было.

Учитывая, что продали стадион только 22 мая, вряд ли его будут готовы перепродать сразу. Тем более, что была информация о том, что помещения стадиона могут использовать для казино. Ведь кроме самого футбольного поля и подтрибунных помещений, там также есть гостиница с подземным паркингом, бизнес-центр, рестораны, фитнес-зал, музей и клубный магазин. Общая площадь недвижимости – более 80 тысяч квадратных метров.

А как насчет ФК "Черноморец"?

Владельцем футбольного клуба "Черноморец" является Леонид Климов. Он президент команды с 1998 года. Он также президент "Имэксбанка", а в свое время был депутатом от "Партии регионов" (с 2002 до 2014 года). В 2014 году избрался по одномандатному избирательному округу. В 2019 году проиграл на выборах в Одессе.

С 25 декабря 2014 года стадион "Черноморец" был единственным обеспечением по кредитам, которые выдал 41 компании обанкротившийся "Имэксбанк". Все эти компании связаны с бывшим нардепом Климовым, таким образом бизнесмен сумел вывести из финучреждения 8,3 миллиарда гривен.

Перед тем была информация, что Гельзин пытался договориться с Климовым относительно объединения, но стороны не смогли прийти к согласию.

"Черноморец" выступает в Первой лиге.