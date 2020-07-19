19 июля легендарному украинскому боксеру Виталию Кличко исполняется 49 лет. Кличко обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC. Чемпион мира по боксу среди профессионалов по версиям WBO, WBA, по версии журнала The Ring и WBC.

На профессиональном ринге Виталий Кличко провел 47 поединков, в которых одержал 45 побед. Аж 41 раз Кличко сумел нокаутировать своего оппонента. Только немец Тимо Хоффманн и американцы Кевин Джонсон, Шеннон Бриггс, Дерек Чисора сумели пройти всю дистанцию, пишет 24 канал.

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Первый титульный бой

26 июня 1999 года Кличко впервые завоевал титул чемпиона мира по версии WBO. Уже во втором раунде Виталий нокаутировал своего соперника Херби Хайда. Для Хайда это была четвертая защита пояса.

После этого Кличко провел две успешные защиты титула. Сначала нокаутировал Эда Махоуна, а впоследствии победил Обеда Салливана.

Второй титул чемпиона мира

27 января 2001 года в 29 лет Виталий Кличко завоевал второй титул в своей карьере. Виталий в бою за вакантный интерконтинентальный пояс WBA в первом раунде нокаутировал Орлина Норриса. Впоследствии Виталий Кличко трижды защитил титул – все победы украинец одержал нокаутом.

Пояс WBC

24 апреля Кличко завоевал пояс чемпиона мира по версии WBC. В Лос-Анджелесе украинец техническим нокаутом одолел обидчика своего брата Владимира – Корри Сандерса. Также Виталий завоевал вакантный пояс The Ring.

После этого Виталий победил Дэнни Уильямса, защитив свой пояс, и решил завершить карьеру.

Возвращение

11 октября 2008 года в 37 лет Кличко решил вернуться и воспользовался правом драться за пояс WBC. Кличко использовал звание почетного чемпиона WBC, которое дает право в любое время драться за титул. Соперником Кличко был нигериец Самюэль Питер.

Выход Кличко в ринг был одним из самых эффектных в истории бокса. Виталию пожелали успеха легенды бокса Леннокс Льюис, Майк Тайсон и другие.

После 8-го раунда нигериец отказался продолжать бой. По версии журнала The Ring, это было возвращение года. После этого Кличко провел 9 защит титула.

8-го сентября в Москве Кличко победил Мануэля Чарра. Это был последний бой Виталия.

Поражения

На профессиональном ринге Виталия Кличко ни один соперник не смог отправить в нокаут. Но два поражения в пассиве украинца таки есть.

1 апреля 2000 года судьба жестко пошутила с Кличко. Виталий проводил третью защиту пояса WBO против Криса Берда. В бою Кличко получил травму плеча. Виталий долго терпел боль, пытаясь нокаутировать Берда в ранних раундах.

Но скорость и маневренность легкого оппонента не давали этого сделать. Боль становилась нестерпимой, и, неожиданно для всех зрителей, команда Кличко отказалась от продолжения боя в перерыве между 9 и 10 раундами.

16 лет назад, 21 июня 2003-го, на арене "Staples Center" в Лас-Вегасе (США) состоялся эпический бой между чемпионом WBC британцем Ленноксом Льюисом и претендентом на титул украинцем Виталием Кличко. Рефери остановил жесткое противостояние в перерыве перед седьмым раундом из-за многочисленных травм на лице Кличко и зафиксировал победу Льюиса техническим нокаутом.

Этого поединка вообще могло бы и не быть. Леннокс Льюис должен был драться с Кирком Джонсоном, а Виталий Кличко с Седриком Босвелом. Но незадолго до боя Джонсон получил травму, и Кличко-старший согласился заменить его в бою с чемпионом WBC.

Боксерская общественность Лос-Анджелеса восприняла смену соперника с энтузиазмом. За 10 дней до боя на шоу было продано всего 4 500 билетов, а после объявления, что новым соперником Леннокса Льюиса станет первый номер рейтинга WBC Виталий Кличко 10 000 билетов было продано в течение четырех часов.

Кличко был более агрессивным в начале поединка и сумел нанести много мощных ударов. Впоследствии Виталий несколько устал, и Льюис сам начал акцентировано пробивать.

После того, как рассечение Виталия стало слишком большим, рефери остановил бой. Украинцу наложили на лицо 60 швов. Медики заявляли, что украинец мог потерять зрение, если бы продолжил поединок.

На карточках всех судей после шестого раунда, именно в это время в боях такого уровня объявляют промежуточные результаты, Кличко лидировал с одинаковым счетом – 58:56.



Судейские записки боя Кличко – Льюис в музее достижений Братьев Кличко в Киеве / Михаил Гема

Виталий за этот бой заработал 1,4 миллиона долларов. Гонорар Леннокса Льюиса составил 7 миллионов долларов. Бой с Кличко был последним в карьере легендарного британца. 6 февраля 2004 года он объявил о завершении карьеры. Виталий в дальнейшем неоднократно вызывал его провести бой-реванш, но Льюис не согласился на такую идею.