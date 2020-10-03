Мэр Киева Виталий Кличко назвал большим праздником для города и его жителей выход киевского "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов.

Об этом говорится в письме Кличко к капитану, тренеру и владельцу клуба, сообщает пресс-служба "Динамо".

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От имени общины города Киева – сотен тысяч футбольных болельщиков и миллионов его жителей – поздравляю вас с очередным спортивным успехом! Возвращение "Динамо" в групповой раунд сильнейшего клубного турнира УЕФА – это продолжение великих традиций славного столичного клуба, которые сложились еще в середине прошлого века,

- отметил Кличко.

Он добавил, что это достижение киевлян особенно ценно во время пандемии коронавируса.

"Ваше достижение – это праздник для всего нашего города, который имеет уникальный опыт проведения самых престижных международных соревнований. В том числе и футбольных финалов Евро и Лиги чемпионов. Мы, поколения киевлян разных эпох, росли на громкие победы любимой "бело-синей" команды. Мы привыкли к ним, как любой человек, живое существо – к кислороду. Мы всегда гордились причастностью к словосочетанию "Динамо Киев". Мы – это "Динамо", "Динамо" – это мы!" – заявил столичный мэр.

Календарь матчей "Динамо"