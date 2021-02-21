Український боксер Іван Голуб (19-1, 15 КО) в рамках головного поєдинку вечора на арені Caribe Royale в Орландо (США) зустрічався проти Луїса Едуардо Флореса (25-18, 21 КО).

Бій 33-річного уродженця Горлівки на арені Caribe Royale в Орландо завершився достроково.

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Наш співвітчизник із перших секунд захопив ініціативу і потужними ударами раз по раз діставав суперника. Розв'язка настала в 6-му раунді. Іван затиснув опонента в кут і став його методично бити.

Рефері зупинив бій, присудивши перемогу технічним нокаутом.

Останній раз Голуб виходив у ринг 11 листопада 2019 року, вигравши нокаутом у Янера Гонсалеса.

Відео нокауту в бою Іван Голуб – Луїс Едуардо Флорес