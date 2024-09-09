В Париже завершились Паралимпийские игры-2024. Сборная Украины заняла седьмое место в общем зачете, получив 82 медали разного достоинства, пишет 24 Канал.

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Невероятный прыжок

Впрочем, кроме спортивной составляющей Игры дарили фанатам и яркие эмоции от достижений людей с ограниченными возможностями. Один из самых эпических моментов произошел во время турнира по легкой атлетике среди мужчин.

В соревнованиях по прыжкам в высоту участие принял одноногий поляк Лукаш Мамчарж. Перед выполнением прыжка 38-летний атлет отбросил костыли и смог на одной ноге набрать скорость и покорить высоту 1,77 метра.

Видео прыжка Лукаша Мамчаржа:

Несмотря на то, что Мамчарж стал седьмым, видео его выступления покорило соцсети. Всего за несколько дней ролик с Лукашем набрал в соцсети Х аж 37 миллионов просмотров. Сам поляк был шокирован такой популярностью.

Что-то невероятное происходит. Количество сообщений и комментариев превышает количество просмотров моего прыжка – 37 миллионов. Надеюсь, что все знают мою историю и осознают те усилия и препятствия, через которые мне пришлось пройти, чтобы попасть сюда. Благодарен всем, добро возвращается,

– написал Мамчарж у себя на странице в инстаграм.

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История Лукаша Мамчаржа

Отметим, что 15 лет назад, в 2009-м, Лукаш потерял левую ногу из-за ДТП на мотоцикле. Врачи посоветовали парню заняться спортом для реабилитации и тот начал достигать успехов.

К примеру, на Паралимпиаде-2012 Мамчарж взял бронзовую награду в прыжках в высоту. Также поляк выигрывал две золотые медали на чемпионатах Европы по легкой атлетике МПК и брал награды на чемпионатах мира.