Еще четыре украинских спортсмена получили именные звезды на площади возле одного из торговых центров в Киеве. Анна Ризатдинова, Анжелика Терлюга, Наталья Добрынская и Игорь Цветов написали свои фамилии на аллее в столице Украины.

Возле ТРЦ Gulliver теперь на четыре звезды украинского спорта стало больше, сообщает Ukrinform.

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Кто получил звезды

Олимпийская чемпионка, легкоатлетка Наталья Добрынская

Заслуженный мастер спорта, каратистка Анжелика Терлюга

Олимпийская призерка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова

Украинский легкоатлет, чемпион мира, паралимпиец Игорь Цветов

Несколько десятков поклонников спортсменов пришли посмотреть на это событие. Кроме золотых звезд, спортсменам вручили цветы и подарки от спонсоров.

Президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич поздравил спортсменов и отметил, что для него важно, чтобы Олимпийские и Паралимпийские игры таки состоялись. Они поблагодарили за преданность и работу в спорте.

Что такое "Площадь звезд"

Идея начала воплощаться в реальность в 2015 году, а уже 14 ноября там были заложены первые девять именных звезд. Проект имеет целью популяризацию культуры, искусства и спорта страны.

Памятные знаки получают за вклад лауреата в кино, музыку и спорт. На каждой звезде находится QR код, который ведет на страницу проекта и рассказывает о достижениях лауреата.

Звезды на "Площади звезд" появляются по результатам нескольких этапов отбора, основанных на рекомендациях экспертной комиссии – представителей общественности, экспертов медиарынка и представителей ОО "Совместная Победа" и Gulliver.

Кто получил "звезды" в области спорта

Альбина Дерюгина

Александра Тимошенко

Ирина Мерлени

Игорь Беланов

Игорь и Зинаида Турчины

Сергей Бубка

Андрей Шевченко

Ирина Дерюгина

Дмитрий Христич

Станислав Медведенко

Яна Клочкова

Валерий Борзов

Михаил Романчук

Олег Блохин

Елена Пидгрушная

Валерий Лобановский

Лариса Соловьева

Юлия Левченко

Дарья Билодид

Светлана Трифонова

Ольга Харлан

Александр Абраменко

Михаил Завьялов

Ольга Лящук

Виктор Постол

Награждение спортсменов на "Площади звезд" / Фото Укринформ