Ведущие спортсмены Украины получили именные награды на "Площади звезд" в Киеве: фото
Еще четыре украинских спортсмена получили именные звезды на площади возле одного из торговых центров в Киеве. Анна Ризатдинова, Анжелика Терлюга, Наталья Добрынская и Игорь Цветов написали свои фамилии на аллее в столице Украины.
Возле ТРЦ Gulliver теперь на четыре звезды украинского спорта стало больше, сообщает Ukrinform.
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Кто получил звезды
- Олимпийская чемпионка, легкоатлетка Наталья Добрынская
- Заслуженный мастер спорта, каратистка Анжелика Терлюга
- Олимпийская призерка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова
- Украинский легкоатлет, чемпион мира, паралимпиец Игорь Цветов
Несколько десятков поклонников спортсменов пришли посмотреть на это событие. Кроме золотых звезд, спортсменам вручили цветы и подарки от спонсоров.
Президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич поздравил спортсменов и отметил, что для него важно, чтобы Олимпийские и Паралимпийские игры таки состоялись. Они поблагодарили за преданность и работу в спорте.
Что такое "Площадь звезд"
Идея начала воплощаться в реальность в 2015 году, а уже 14 ноября там были заложены первые девять именных звезд. Проект имеет целью популяризацию культуры, искусства и спорта страны.
Памятные знаки получают за вклад лауреата в кино, музыку и спорт. На каждой звезде находится QR код, который ведет на страницу проекта и рассказывает о достижениях лауреата.
Звезды на "Площади звезд" появляются по результатам нескольких этапов отбора, основанных на рекомендациях экспертной комиссии – представителей общественности, экспертов медиарынка и представителей ОО "Совместная Победа" и Gulliver.
Кто получил "звезды" в области спорта
- Альбина Дерюгина
- Александра Тимошенко
- Ирина Мерлени
- Игорь Беланов
- Игорь и Зинаида Турчины
- Сергей Бубка
- Андрей Шевченко
- Ирина Дерюгина
- Дмитрий Христич
- Станислав Медведенко
- Яна Клочкова
- Валерий Борзов
- Михаил Романчук
- Олег Блохин
- Елена Пидгрушная
- Валерий Лобановский
- Лариса Соловьева
- Юлия Левченко
- Дарья Билодид
- Светлана Трифонова
- Ольга Харлан
- Александр Абраменко
- Михаил Завьялов
- Ольга Лящук
- Виктор Постол
Награждение спортсменов на "Площади звезд" / Фото Укринформ